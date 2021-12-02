Лукашенко о единой валюте с Россией: это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал введение единой валюты с Россией более высоким уровнем интеграции, к которому стороны еще не подошли. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

"К единой валюте надо прийти "степ бай степ". Когда мы с Ельциным (первый президент России Борис Ельцин. - Прим. БЕЛТА) подписывали соглашение, мы имели в виду, что это не белорусский и не российский будет рубль. А некая другая валюта. Но поскольку у нас рубль, у вас рубль, зачем нам выдумывать и называть ее талер или еще что-то. Да, это будет рубль", - сказал Президент.

Второй вопрос, по его словам, это условия, на которых будет работать эмиссионный центр: "Давайте сделаем, как в Евросоюзе. Он должен быть независимым. Он не должен быть российским".

"Это (введение единой валюты. - Прим. БЕЛТА) более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать", - добавил белорусский лидер.

Александру Лукашенко также был задан вопрос, есть ли потенциально какие-то пределы интеграции Беларуси и России. "Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", - сказал он.-0-