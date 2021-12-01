Лукашенко: все пусковые площадки для "Тополей" сохранены и готовы к использованию

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пусковые площадки для "Тополей" сохранены и готовы к использованию. Об этом Президент Беларуси рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.

"Почему я стал врагом для Запада: не потому, что я диктатор и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя" (подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения. - Прим. БЕЛТА), кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. Вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи", - сказал Президент.

По словам белорусского лидера, первый Президент России Борис Ельцин прежде всего от него требовал: "Надо взорвать эти площадки". "Потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня", - пояснил глава государства.

"Я сказал - нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтобы вы знали (я это могу доказать и показать), мы взорвали одну площадку. Это было в лесу", - рассказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что это не просто какие-то небольшие площадки, а колоссальная площадь, в том числе специальные укрытия для вооружения. "Они стояли полностью в этих закрытых хранилищах. Я это все сохранил. И американцы мне постоянно задавали вопросы, западники: а зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал", - заявил Президент.

Александр Лукашенко напомнил о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, предусматривающем в том числе для Беларуси добровольный отказ от права обладания ядерным оружием в обмен на определенные гарантии безопасности.

"Я лично подписывал, хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие наши власти до меня, это я первый год был Президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он парафирован был и так далее, - рассказал глава государства. - Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел (в нарушение договора я его оставлял в Беларуси)? Вы не поверите, не только по требованию американцев. Но прежде всего под жестким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была".

Как сообщалось БЕЛТА, в интервью Президент Беларуси также не исключил возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Главе государства был задан вопрос относительно недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе. "Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.

"Какое ядерное оружие?" - уточнил Дмитрий Киселев.

"Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении, - ответил Александр Лукашенко. - Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР. - Прим. БЕЛТА), все сараи стоят на месте".-0-

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