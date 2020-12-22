Лукашенко о "гонке вакцин": к сожалению, вопрос здоровья людей переходит в сугубо коммерческую плоскость

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос здоровья людей переходит в мире в сугубо коммерческую плоскость. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.

В "гонку вакцин" сегодня активно включились почти все страны, идет разработка около 200 потенциальных препаратов. Ежедневно звучат заявления об успехах, и тут же появляются информационные разоблачения, отметил Александр Лукашенко.

"К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость. Кроме того, страны, обладающие необходимым научным и производственным потенциалом, в вопросе создания и изготовления вакцин в первую очередь учитывают свои потребности и, откровенно говоря, политические приоритеты", - подчеркнул Президент.

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