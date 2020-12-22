Лукашенко: следующий этап противостояния пандемии - массовая вакцинация населения

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодня внимание всего мира сосредоточено на одной проблеме - ликвидации вспышки пандемии COVID-19. Для этого во всех странах принимаются беспрецедентные меры, и Беларусь не исключение.

"В последние две недели мы регулярно рассматриваем вопросы организации выявления и лечения в стране больных с коронавирусной инфекцией. Я пригласил вас для того, чтобы обсудить следующий этап противостояния глобальной болезни - массовую вакцинацию населения в целях выработки так называемого коллективного иммунитета", - сказал Александр Лукашенко.

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