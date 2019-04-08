Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков

8 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и выступает категорическим противником возникновения и эскалации локальных конфликтов в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что конфликты в мире вспыхивают в разных точках: "Сегодня создано напряжение совсем рядом у наших границ - в Украине. В Венесуэле вы знаете, что происходит (дай бог, чтобы это не переросло в какой-то международный конфликт и столкновение). Вы видите, что происходит в Ливии, и это только начало. Вы видите и ощущаете уже как гражданин Турции, что происходит рядом с вами - в Сирии, Ираке, курдская проблема для вас очень важна".

Президент уверен, что раз подобные конфликты возникают, значит, они кому-то нужны. "Мой тезис подтверждает то, что эти конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира, - сказал Александр Лукашенко. - Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение".

"Нам, белорусам, это надо? Нет! Даже если мы очень заинтересованы как государство в природных ископаемых, ресурсах, потому что мы не являемся глобальным игроком и не имеем имперской психологии, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы", - отметил Президент.

Он сделал вывод, что "все горит от главных мировых игроков". "Что это за игроки, - вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой (очень много кричат, но тем не менее подливают масла в огонь), третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего эту - разделяй и властвуй", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил мнение, что как Беларусь, так и Турция не заинтересованы в возникновении очагов конфликта, особенно на фоне ситуации в соседней Сирии. "Поэтому ни Турции, а тем более Беларуси, такие конфликты - локальные или же более крупные - абсолютно не нужны. Мы здесь ничего не выиграем", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что исторически многие войны проходили через белорусские земли и потери от этого были не только материальные, гибли миллионы людей. "У нас менталитет другой. Ни с практической точки зрения, ни с моральной, ни с генетической нам эти конфликты не нужны. Мы проводим сбалансированную многовекторную политику. Нам надо, чтобы был мир и на западе, и на востоке. Мы от этого только выиграем, занимая пусть даже сложное географическое положение в мире, - заявил глава государства. - Поэтому мы занимаем здесь принципиальную позицию. Сегодня этот пожар в нескольких километрах от тебя, а завтра он перекинется на твою территорию, и тогда уже будет жарко".-0-

Лукашенко дал интервью турецкому информагентству "Анадолу" Интервью прошло в преддверии официального визита Александра Лукашенко в Турцию, который запланирован на середину апреля. В качестве интервьюера выступил глава московского корреспондентского пункта "Анадолу" Али Джура.