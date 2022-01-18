Лукашенко о конституционном процессе в Беларуси: дальше два варианта

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как дальше в стране будет проходить конституционный процесс. Соответствующие заявления он сделал сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дальше два варианта: или народ принимает изменения к этой Конституции и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что порой можно слышать заявления о том, что "гэта патрэбна толькі Лукашэнку". "Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Извините за нескромность, порой настолько их много, что даже посидеть где-то дома, переболеть и так далее нет возможности, - сказал Президент. - Не могут вернуться мои сыновья, мои ребята, больше 200 человек… Я их не могу не встретить в аэропорту (речь о встрече вернувшихся из Казахстана миротворцев. - Прим. БЕЛТА), и поручить никому это не могу", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

"Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное - принять Конституцию, изменить законы, привести в соответствие с Конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами, - заявил глава государства. - Мы не будем искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам".

Наряду с этим Александр Лукашенко обратил внимание, что ни в Конституции, ни в законах все не пропишешь. "Конституция, законы, образ жизни, опыт многих поколений - они формируют менталитет, характер народа. И это главное. Ведь мы с вами, обычные люди, 90% живут же не потому, что они изучили Конституцию и знают законы. Они четко понимают, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. И это формируется десятилетиями и веками. И это главное для любого государства, любой страны и народа", - уверен Президент.

Он констатировал, что каждый год и десятилетие привносят что-то новое - мелкие, средние и крупные штрихи, и так постепенно формируется образ жизни, который присущ тому или иному народу. При этом, обратил внимание Александр Лукашенко, желательно, чтобы Конституция носила более стабильный характер, а потому не нужно ее перенасыщать деталями, которые должны быть расписаны уже на уровне законов и подзаконных актов.-0-