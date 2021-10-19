Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции высказался о борьбе с коронафейками в интернете, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на ситуацию в США и Европе, особенно у соседей Беларуси. "Сейчас, смотрите, рот закрыла вся просвещенная Европа: никакой информации, все "хорошо". Но там же катастрофа. Возьмите Латвию: чуть больше миллиона населения - ситуация в сто раз хуже, чем в Беларуси. Тишина. Вы помните, какой мор был в Соединенных Штатах Америки в период первого подъема? И что, у них все хорошо? А кто знает, как дела сейчас в Соединенных Штатах Америки? Поумнели? А наших протестунов все время там стимулируют и деньгами, и прочим: давайте давите Беларусь, давайте будем свергать власть на этих антиковидных мероприятиях. Если вы этого не видите, так вы послушайте, что я вам говорю", - добавил глава государства.

"Если поселились и живете в интернете, господь с вами. Тут вам не поможет никакой "Ремдесивир" (противовирусный препарат. - Прим. БЕЛТА). Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем драки, боя. Если вы там живете, там сидите, толку не будет", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что, распространяя фейки и слухи о ситуации в Беларуси, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну. "Да, ситуация напряженная. Поэтому люди начинают нервничать, - отметил глава государства. - Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации. Для чего мы сегодня и собрались: чтобы выработать подходы на основании тех законов, которые у нас есть".-0-