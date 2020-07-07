Лукашенко о коронавирусе: надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом города Минска высказался насчет эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - сказал Александр Лукашенко.

Во время встречи

По словам главы государства, Минск в эпидпериод был самым проблемным. "Потому что население 2 млн, перемещение огромное. Учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что самым главным было не допустить паники. "Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно", - резюмировал Президент.-0-