Лукашенко о коронавирусе: нельзя мириться с гибелью людей, надо бороться за каждого человека

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя мириться с гибелью людей, надо бороться за каждого человека, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и по тем, кто слабо защищен иммунной системой", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, но, с другой стороны, нет и лавинообразного нарастания. "Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется", - заявил он.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что и люди сами должны ценить свое здоровье: укреплять иммунитет, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. "Мы боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам ценит свое здоровье, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Сегодня вроде бы спохватились".

Президент добавил, что ситуация с коронавирусом также помогла встряхнуть систему здравоохранения и обнаружить в ней некоторые проблемы. "Я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения. Но я с вас спрошу, когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни", - предупредил он.-0-