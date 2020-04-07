"Прирост не лавинообразный" - Лукашенко о статистике заболеваемости коронавирусом в Беларуси

7 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым коронавирусом COVID-2019. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко

"Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: общая смертность в Беларуси за I квартал снизилась на 4%, от пневмоний - на 9% При этом в январе-марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии - почти 5 тыс. От пневмоний за три месяца текущего года умерли 254 человека.

Лукашенко правительству: если не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие "Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко призывает серьезно отнестись к здоровью врачей Глава государства отметил, что врачи, которые непосредственно работают с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, в достаточной степени защищены.

Лукашенко о пациентах в больницах: всех спасем, кого только можно, и для этого должны сделать все Александр Лукашенко еще раз призвал не создавать вокруг этой темы ажиотажа, но в случае необходимости и сам готов подключиться к помощи врачам.

"Никто борьбу не ослабевает" - у Лукашенко обсудили готовность противодействовать коронавирусу Президент обратил внимание: в Беларуси не ослабевают борьбу с вирусными заболеваниями. Но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов.