Лукашенко о массовых мероприятиях: запрещать - не наша концепция, но мы туда никого не загоняем

3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси массовые мероприятия не запрещают, но и никого туда не загоняют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Смолевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, приходите. Нет, значит, нет", - сказал Александр Лукашенко.

Он привел в пример любительский хоккейный чемпионат, который сейчас проходит в Беларуси. В нем принимает участие и команда Президента. По словам главы государства, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, если посидят группой на трибунах, вряд ли это на что-то повлияет. Но после игры Александр Лукашенко поручил отследить состояние молодых людей. "Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это вообще не наш подход и не наша концепция", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что введение жесткого карантина и комендантского часа в Беларуси не улучшит ситуацию в стране. "Вот нас завтра посадили в квартиры и закрыли. Семья по пять-семь человек, и кто-то один из них болен - мы его закрыли в квартиру со всеми. И что произошло? Коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди всех. И если ты был один, ходил на воздухе, дышал, на ногах переносил коронавирус, ты завтра в этой затхлой квартире передашь этот вирус всей семье", - именно к таким последствиям приведет карантин, убежден глава государства.

"В Москве пропуск уже выписывают, чтобы выйти из дома и квартиры. Что бы ты ни выписывал, люди все равно будут общаться друг с другом - в подъезде не проконтролируешь. И вот семь человек в одной семье, пять в другой: в затхлом пространстве контакт - и все заболели. И попадают в больницу уже на искусственную вентиляцию легких. Это что, невозможно? На 100% возможно, - считает Александр Лукашенко. - Нас всегда учили: если человек заболел, острая респираторная инфекция у него - в этот период на улицу. Продышись, детишек вывези в лес, парк, а не загони в квартиру и закрой. Мы этим путем не пошли".

Президент подчеркнул, что власти в Беларуси отказываются от массового карантина не потому, что, бравируя, оценивают ситуацию. "Дело даже не в коронавирусе. Мы преодолеваем пик сезонных заболеваний (слава богу, что у нас падение смертности), и в это время надо поберечься, - сказал Президент. - Все от жизни, а мы хотим загнать эту жизнь в какую-то клетку. Не получится, все это глупость. Почему это делают? Поговорим об этом позже".-0-