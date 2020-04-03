Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса

3 апреля, Смолевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса. Об этом глава государства заявил сегодня в Смолевичском районе, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - того, кто вложится сам. А если он сложил руки, у него где-то в оффшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает. Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что поручил правительству, КГК, Администрации Президента подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима.

"Кто-то хайпует, кто-то еще что-то делает в интернете. Наше дело - работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит, - заявил Президент. - Мы никакой бизнес не закрывали".

Он в этом плане с положительной стороны отметил компанию "Серволюкс", организации которой посетил в Смолевичском районе. "Я приехал на это предприятие, руководитель Евгений Баскин не попросил ни о какой поддержке. Потому что он работает, и на его хорошую продукцию есть спрос. Пожалуйста, работайте и зарабатывайте", - сказал глава государства.

"Если у кого-то есть бизнес и какие-то проблемы… А проблемы у нас у кого - рестораны, отели, авиаперевозчики, - привел пример Президент. - Если ты хочешь быть владельцем ресторана, то ты, пожалуйста, если к тебе люди не ходят (мы рестораны тоже не закрываем), что делают китайцы и даже россияне: они по домам развозят пищу. И уже посчитали, что это хорошая рентабельность. Но ладно рентабельность, сегодня не до жиру. Ты постарайся сохранить свой бизнес".

"Я сказал об авиаперевозчиках. По автомобильным перевозчикам и железнодорожным мы границы не закрывали. Транзит осуществляем. Вот сравните ресторан, где можно пищу готовить и разносить людям, и авиаперевозки. Они что, виноваты, что сегодня не летают самолеты? Нет. Кстати, американцы и с нашей помощью вывозят своих людей с юга через наш аэропорт - туда, на Швецию, Брюссель и до Америки, мы им предложили. Мы им предложили свои услуги и самолеты. У нас хорошие новые самолеты стоят. Они нам благодарны за это. То есть насколько можно, ищем работу везде", - рассказал белорусский лидер.

"Но это не их вина - авиаперевозчиков. Он один у нас крупный (речь о "Белавиа" - Прим. БЕЛТА). И прежде всего мы их поддержим. Пусть бизнесмены, так называемые малые и средние, не обижаются", - заявил Александр Лукашенко.

Еще один пример - "БЕЛАЗ", который в нынешней ситуации с большим трудом может реализовывать свою продукцию. "Но там тысячи людей. Жодино держится на БЕЛАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БЕЛАЗ. Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего", - сказал Президент.

"Еще раз подчеркиваю: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес, будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы, будет диверсифицироваться. Вот формула: думай прежде всего ты за свой бизнес, а потом приходи к государству. А поддержку всем, кому надо, по мере возможности, честно и справедливо мы окажем", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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