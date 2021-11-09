Лукашенко о нападках Запада на Беларусь: надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обвинения стран Запада в отношении Беларуси на фоне разрастающегося миграционного кризиса. Соответствующие заявления он сделал сегодня в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!" - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на приемы в отношении мигрантов, которыми пользуются силовики на стороне Евросоюза: "Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет - там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто".

"Вот их лицо. Они всегда были такие. Мы войны начинали?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

Он обратил внимание, что нынешняя ситуация - это еще мелочь по сравнению с тем, что творили, развязав Первую и Вторую мировые войны. "Это же их лицо", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что на фронтах Второй мировой войны погибли многие десятки миллионов человек, и не только в Европе, но и в Азии. "Си Цзиньпин (Председатель КНР. - Прим. БЕЛТА) недавно рассказывал мне", - напомнил глава государства.

Президент объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от своих собственных проблем в странах Евросоюза. "Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они спят и видят - всю (территорию Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.-0-