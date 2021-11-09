Лукашенко дал интервью главреду журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России.

Острая и актуальная ныне тема - миграционный кризис. Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации. Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире - напряженности на западных рубежах, ситуации в Украине, растущем геополитическом противостоянии.

Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси - анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму, эпидемиологическая ситуация и вопросы лечения людей. Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса Беларуси, сотрудничестве в этом плане с Россией.

Александр Лукашенко ответил и на ряд личных вопросов, в том числе рассказал, как предпочитает проводить досуг, поддерживать здоровый образ жизни.

В этом году Игорь Коротченко принимал участие во встрече главы белорусского государства с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", где обратился к Александру Лукашенко с просьбой об интервью. Белорусский лидер согласился и слово сдержал. Также в последнее время Игорь Коротченко в качестве эксперта активно высказывался в средствах массовой информации по актуальным темам, в том числе по белорусской повестке.

Журнал "Национальная оборона" издается с 2006 года и выходит в электронной и печатной версиях (ежемесячно тиражом 22,5 тыс. экземпляров). Тематика этого СМИ включает широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности России. Целевая аудитория - военно-политическое руководство России, сотрудники силовых министерств и ведомств, спецслужб, военно-дипломатический корпус, а также руководители предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, банковских, страховых и финансовых структур, обслуживающих ОПК и военно-техническое сотрудничество.

С 2008 года выпускается англоязычная версия журнала, которая распространяется в качестве официального издания российской экспозиции на зарубежных выставках вооружений.-0-