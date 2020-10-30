Лукашенко о назначении помощников Президента: мне важно, чтобы они обеспечили порядок и дисциплину

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 30 октября 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:53 Банковский процессинговый центр проведет техработы ночью 31 октября и 7 ноября Экономика
14:48 На первом блоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины Экономика
14:45 "БелЭмса" расширяет производство одноразовых медицинских масок Регионы
14:45 ВВП Евросоюза упал в III квартале на 3,9% В мире
14:39 В Столинском районе найден заблудившийся грибник Происшествия
14:33 Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате политической карьеры Президента: "Да не дождетесь!" Президент
14:33 В Германии раскрыли 9 криминальных чатов в Telegram В мире
14:26 Протесты у Конституционного суда Украины продолжаются, полиция привлекла Нацгвардию В мире
14:14 Швеция вводит карантинные ограничения еще для трех регионов В мире
14:03 Масочный режим вводится в БГУ с 2 ноября Общество
14:01 В центре Могилева горел магазин Происшествия
14:01 Возбуждено уголовное дело по факту приведения в непригодное состояние поезда в Брестской области Происшествия
13:54 В Минске привлечены к ответственности студенты, которые участвовали в несанкционированной акции Происшествия
13:44 Щекин: лидеры Польши, Литвы и Украины лучше бы занялись своими внутренними проблемами Общество
13:43 В Польше за организацию женского марша будут судить 14-летнюю девочку В мире
13:42 Жительницы Жлобина обворовали пенсионерку из Бешенковичского района Происшествия
13:41 Лукашенко поручил оперативно усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка Президент
13:38 Лукашенко: любая война начнется изнутри, ее так и готовили у нас Президент
13:34 Наркодилеры стали чаще использовать почту для пересылки запрещенных веществ - МВД Общество
13:31 Работа мини-ярмарок вакансий в столичных университетах завершается Регионы
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с COVID-19 Общество
13:22 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл на турнире в Нур-Султане Спорт
13:20 Лукашенко: никого не заставляю, не тащу в свою сторону, хотите - вставайте рядом Президент
13:15 Причины латентности наркомании исследуют в Академии МВД Общество
13:12 Доллар и российский рубль на торгах 30 октября подорожали, евро подешевел Экономика
13:12 "Минсктранс" пустит доптранспорт к местам захоронения с 31 октября по 2 ноября Регионы
13:11 "Витязь" до конца года создаст опытный образец сверхбыстрой электрозарядной станции для электромобилей Технологии
13:09 В Польше вновь выявили рекордное число новых зараженных COVID-19 - более 21 тыс. В мире
13:07 Лукашенко о назначении помощников Президента: мне важно, чтобы они обеспечили порядок и дисциплину Президент
13:01 ВВП Германии к концу 2020 года сократится на 5,5% - прогноз В мире
Все новости
Все новости
Президент
30 октября 2020, 13:07

Лукашенко о назначении помощников Президента: мне важно, чтобы они обеспечили порядок и дисциплину

(Посередине) помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков и помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Юрий Караев
(Посередине) помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков и помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Юрий Караев
Новости темы " Кадровые решения Президента"
Лукашенко представил в должности министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска
Лукашенко о границах: закрыть - не сделать железным занавесом, граница - это зона дружбы народов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначенные недавно помощники Президента - инспекторы по Брестской, Гродненской областям и Минску должны обеспечить в регионах порядок и дисциплину. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поскольку ситуация непростая, мною было принято решение о переформатировании в какой-то степени управления государством, - пояснил Президент кадровые перестановки, произведенные накануне. - Поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта для предупреждения таких устремлений - я имею в виду для тех, кто перешел красную линию".

Александр Лукашенко обратил внимание: после принятых кадровых решений пошли слухи, что якобы Президент таким образом выразил недоверие тем, кого направил работать в регионы. "Тут некоторые уже пописывают, что Президент кому-то не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяю я только предателям. Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите, по-мужски переламывать, ставить на нормальные рельсы, - сказал глава государства. - У меня никогда не было никакой "фанабэрыстасцi". Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни. Именно поэтому Юрий Хаджимуратович (Караев. - Прим. БЕЛТА), как и Александр Петрович (Барсуков. - Прим. БЕЛТА) направляются на важные участки работы в стране. В их числе и Валерий Павлович (Вакульчик. - Прим. БЕЛТА). Я ему благодарен. Он, в общем-то, мог сказать: "Знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых". Нет. "Я поеду на свою родину и буду ее защищать, пока жив!" - это действительно достойно офицера и генерала".

"Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники Президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", - подчеркнул глава государства.-0-

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Лукашенко МВД назначения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате политической карьеры Президента: "Да не дождетесь!"
Во время встречи Лукашенко поручил оперативно усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка
Александр Лукашенко Лукашенко: любая война начнется изнутри, ее так и готовили у нас
Лукашенко: никого не заставляю, не тащу в свою сторону, хотите - вставайте рядом
Александр Лукашенко "Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся" - Лукашенко предупредил участников беспорядков
Александр Лукашенко Лукашенко представил в должности министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко представил в должности министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска
"Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся" - Лукашенко предупредил участников беспорядков
В Беларуси осталось убрать менее 15% площадей кукурузы
Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир!
Топ-новости
Лукашенко поручил оперативно усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка
На первом блоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины
ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну
Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку
Карпенко: БГУ является флагманом белорусской науки и высшего образования
В Минске привлечены к ответственности студенты, которые участвовали в несанкционированной акции
Число абонентов сотовой связи растет в Беларуси
Причины латентности наркомании исследуют в Академии МВД
Кратковременные дожди и до +11°С ожидается в Беларуси 31 октября
Наркодилеры стали чаще использовать почту для пересылки запрещенных веществ - МВД
Дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины - МИД РФ
Совмин определил условия выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Беларуси некоторых животных и растений
С 1 ноября вступает в силу Договор о соцобеспечении между Беларусью и Молдовой
Центр культуры "Витебск" возобновляет онлайн-проекты
В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с COVID-19
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.