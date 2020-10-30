Лукашенко о назначении помощников Президента: мне важно, чтобы они обеспечили порядок и дисциплину

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначенные недавно помощники Президента - инспекторы по Брестской, Гродненской областям и Минску должны обеспечить в регионах порядок и дисциплину. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поскольку ситуация непростая, мною было принято решение о переформатировании в какой-то степени управления государством, - пояснил Президент кадровые перестановки, произведенные накануне. - Поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта для предупреждения таких устремлений - я имею в виду для тех, кто перешел красную линию".

Александр Лукашенко обратил внимание: после принятых кадровых решений пошли слухи, что якобы Президент таким образом выразил недоверие тем, кого направил работать в регионы. "Тут некоторые уже пописывают, что Президент кому-то не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяю я только предателям. Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите, по-мужски переламывать, ставить на нормальные рельсы, - сказал глава государства. - У меня никогда не было никакой "фанабэрыстасцi". Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни. Именно поэтому Юрий Хаджимуратович (Караев. - Прим. БЕЛТА), как и Александр Петрович (Барсуков. - Прим. БЕЛТА) направляются на важные участки работы в стране. В их числе и Валерий Павлович (Вакульчик. - Прим. БЕЛТА). Я ему благодарен. Он, в общем-то, мог сказать: "Знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых". Нет. "Я поеду на свою родину и буду ее защищать, пока жив!" - это действительно достойно офицера и генерала".

"Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники Президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", - подчеркнул глава государства.-0-

Александр Лукашенко