Лукашенко о партийном строительстве: партии нужны, но общество должно созреть к выборам по партийным спискам

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о партийном строительстве в Беларуси. Он считает, что все нужно делать постепенно, и общество должно созреть для тех или иных изменений, в том числе выборов по партийным спискам. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что, по данным проведенного недавно масштабного социологического исследования, уровень доверия партиям со стороны людей - от 3 до 6%. "Это плохо", - прокомментировал Президент. Он также отметил, что реально действующих, а не просто зарегистрированных партий в стране - единицы.

Александр Лукашенко убежден, что в Беларуси необходимо более плотно заняться партийным строительством. Однако это не означает упрощение законодательства для создания партий. На это, по мнению Президента, идти не стоит.

"Когда мы увидим реальные партии, тогда мы будем говорить, что нам надо избирать в парламент, в местные Советы по пропорциональным спискам, - убежден белорусский лидер. - Для этого надо подготовить общество, оно должно быть зрелым".-0-

Александр Лукашенко