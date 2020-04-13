Лукашенко о пасхальных праздниках: дорогу к храму никому не закрываем

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси не запрещали и не будут никому запрещать посещать храмы в пасхальные праздники, однако Президент страны Александр Лукашенко считает, что меры предосторожности с учетом эпидситуации принять следует. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже прошла католическая Пасха, и хоть не много, но люди приходили в храмы, собирались возле них. "Это дело каждого человека. Но мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Но люди побереглись. Это их право", - подчеркнул глава государства.

На нынешней неделе Пасху будут отмечать православные верующие, коих в Беларуси большинство. "Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах. "Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма", - сказал белорусский лидер.

Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе. "Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах", - отметил глава государства.-0-