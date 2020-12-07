Лукашенко о перераспределении полномочий: добавим кому мало, но и ответственность перейдет к ним

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные принципы функционирования государства на ближайшую пятилетку будут установлены Всебелорусским народным собранием. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по работе экономики в 2020 году и проектах прогнозных документов на 2021-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение Президента пакет прогнозных документов. Чтобы получить по ним всесторонние мнения и сверить предлагаемые подходы с руководителями местных органов власти, на совещание к главе государства был приглашен широкий состав участников, в том числе высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы.

"Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах Президента, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему", - сказал Александр Лукашенко.

При этом он предупредил: "Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах Президента. Отсечки в полгода, девять месяцев - по итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда".

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема", - заявил Президент.-0-

Александр Лукашенко