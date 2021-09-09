Лукашенко о "поглощении" Беларуси: если кто-то этим болеет, мы с Путиным можем подлечить

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве высказался на встрече с журналистами о вбросах про поглощение Беларуси Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Деликатно Президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с Президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время глава государства отметил, что руководство обеих стран будет предпринимать шаги исключительно в интересах народов. Если Беларуси и России понадобятся более тесные отношения, это будет сделано мгновенно, как только прозвучат запросы граждан, заявил Президент.-0-