Лукашенко о противодействии санкционным мерам: главное - чтобы не пострадал белорусский народ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сделать так, чтобы от санкций не пострадал белорусский народ. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас главное - сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ, - подчеркнул белорусский лидер. - Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест". Президент потребовал доложить о том, как будут защищены отечественные предприятия, за счет чего обеспечено импортозамещение и как будет простимулирован внутренний спрос.

Александр Лукашенко отметил, что продажи на европейский рынок отечественной продукции никогда не были большими, особенно у тех предприятий, против которых введены санкции: БелАЗ, МАЗ и так далее. "Мы закупали там некоторые комплектующие. Только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться", - считает Президент.

Что касается отдельных европейских производителей, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок, то Президент напомнил про уже имеющийся опыт ограничения продаж отдельных компаний в нашей стране.

Александр Лукашенко

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал глава государства. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда".

"То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали", - подчеркнул белорусский лидер.

"Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться", - сказал Александр Лукашенко.-0-