Лукашенко о провокациях на выборах: не хотим создавать напряженности вокруг этих скандалов, но будем их пресекать

17 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Мы не хотим создавать напряженности вокруг скандалов, которые произошли на избирательных участках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на избирательном участке журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведем выборы и разберемся с этими случаями", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что поручил пресекать прецеденты и провокации.

Президент назвал бойцами невидимого фронта членов избирательных комиссий, поскольку им порой, как показывает практика, приходится работать в непростых условиях, сталкиваться с провокациями. "Мы все эти случаи задокументировали и с этими людьми разберемся по закону. Сейчас не хочу создавать проблем, поскольку потом некоторые могут сказать, мол, этот диктатор наклонил общество, людей, что-то не давал делать и прочее... С ними мы разберемся. Вот проведем выборы - и разберемся", - заверил Александр Лукашенко.-0-