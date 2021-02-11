Лукашенко о работе с молодежью: надо разговаривать как с равными себе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, высказался на тему работы с молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

"С молодыми людьми надо разговаривать как с равными себе. Они это будут воспринимать", - отметил Александр Лукашенко.

По его мнению, перед молодыми людьми не стоит "кланяться": они не оценят этого и правильно сделают. Это другие люди с собственными взглядами и ценностными установками.

"Молодежь - она ни плохая, ни хорошая. Она иная. Поэтому и подходы в разговорах и воспитании должны быть иные, и мы знаем, какие. Только надо шевелиться. Ибо можем потерять эту молодежь", - сказал глава государства.

Президент считает, что молодежь должна усвоить: без тяжелого труда, способностей и таланта богатым нельзя стать. Однако не все стараются учиться в школе, время показало, что не все ценят поступление в вузы, добавил Александр Лукашенко.-0-