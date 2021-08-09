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09 августа 2021, 15:16

Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим. Вы же видели, как они машину поставили, пограничные мигалки включили и гонят сюда людей. А наши ребята стоят с этой стороны - они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное - на поражение", - сказал Александр Лукашенко.

"Еще раз повторяю: давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения" - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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