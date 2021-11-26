Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объясняет скудность финансовых поступлений с Запада на нужды беженцев тем, что у некоторых дельцов есть желание украсть часть этих средств. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"После моего вчерашнего заявления несчастных $260 тыс. отжалели. Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия (речь о помощи беженцам. - Прим. БЕЛТА) $12,6 млн. Они Красному Кресту нашему перечислили $260 тыс. - заметил белорусский лидер. - Понимаете, такие мерзкие. А почему деньги не идут: наши беглые там сейчас сидят - это те, кто ступенчато получал финансирование. Даже на животных, охрану природы, еще что-то. А шло через Литву, Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую Шевцову (генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. - Прим. БЕЛТА) отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам - нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину", - сказал Александр Лукашенко.

"Не хотят - не надо, мы разберемся с этими людьми. Но их защищать (Запад и Европу в частности. - Прим. БЕЛТА) мы не будем. Они первыми нарушили наши договоры о реадмиссии", - отметил белорусский лидер.-0-