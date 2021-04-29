Лукашенко о состоянии дел в АПК: так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря созданному за период независимости потенциалу в сельскохозяйственной отрасли в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке. "Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом", - сказал Президент.

В ковидном испытании победили национальные интересы, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения, констатировал Александр Лукашенко.

"В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность, - заявил Президент. - Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции".

Вместе с тем информация контролирующих органов об актуальном состоянии дел в животноводстве несколько настораживает, заметил глава государства. Немного снижено производство скота и птицы в живом весе. При этом вырос падеж, сократилось поголовье. "Я думаю, генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры. Падеж недопустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло. Я уже в который раз говорю: председатели райисполкомов должны определиться, если два-три хозяйства не могут с этим справиться, значит, молодняк должен быть вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, которые могут обеспечить уход за молодняком", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он отметил, что это не только технологические вопросы, которые профильные специалисты должны заблаговременно планировать и решать. От производства зависят реализация продукции и, как следствие, экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое.

"За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам дай бог решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства", - подчеркнул Президент.

По его словам, ситуация в отрасли достаточно сильно отличается по областям и тем более по районам. "Если есть беспроблемные хозяйства, то почему при тех же погодных, финансовых и других факторах такие разительные результаты? - спросил Александр Лукашенко. - В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили".

Чтобы разобраться с этими проблемами, глава государства решил провести совещание в широком составе и заслушать отчеты председателей облисполкомов. В первую очередь он поинтересовался причинами, которые стали препятствием для динамичного развития агропромышленного комплекса и какие меры принимаются для их устранения.

"Сельскохозяйственная отрасль специфична тем, что именно на местах, а не в Минске находятся ключевые факторы успеха: эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, исключение фактов бесхозяйственности, оптимальное задействование всего потенциала отрасли, - подчеркнул Президент. - Сегодня же мы должны принять решения, которые определят конкретные задачи для руководителей всех уровней, и установить параметры, по которым впоследствии будет дана оценка результатам работы".

Александр Лукашенко поручил председателю КГК Василию Герасимову взять ситуацию на контроль. "И не дай бог кто-то не выполнит эти задачи, ссылаясь на какие-либо обстоятельства", - предупредил он.

Глава государства также коснулся хода весенних полевых работ. Он заметил, что хозяйства пока отстают от графика. Президент поставил задачу до 9 мая посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля. "9 мая - контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть страну (определенные точки у меня выработались за эти годы) и сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди", - подытожил белорусский лидер.-0-

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