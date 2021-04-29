Мелиорация, приусадебные участки, старые фермы - Лукашенко требует навести полный порядок на селе

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал наведения полного порядка на селе. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании было отмечено, что в нынешних условиях, особенно на фоне пандемии и турбулентности на мировом продовольственном рынке, белорусский сектор АПК смог не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и внести значительный вклад в развитие экономики и обеспечить экспортную составляющую.

Тем не менее Александр Лукашенко указал на ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. Он поделился с участниками совещания своими наблюдениями по итогам недавней поездки в чернобыльские районы, по дороге в которые Александр Лукашенко с борта вертолета мог оценить ситуацию на сельхозземлях и в более широком плане.

"Категорически настаиваю на активизации мелиорации. Все должно быть направлено на это. Мы теряем огромные площади, тысячи гектаров. Они начали зарастать хмызняком. А завтра из него вырастут никому не нужные деревья (леса у нас хватает, дай бог его переработать). Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия - это задача государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами", - сказал Президент.

Он отметил, что для реализации этой задачи в каждом районе должен быть специальный отряд. "Мелиорация - вопрос важнейший для нас. В каждой области широким фронтом должна осуществляться мелиорация", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что речь не только о наведении порядка на землях. Эффективное их использование и вовлечение в оборот важны для развития животноводства, которое нуждается в кормовой базе.

Еще одна проблема, на которую глава государства обратил внимание, - большое количество пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях. Он поставил задачу перед всей вертикалью власти в течение этого года оперативно решить соответствующие вопросы - бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, а землю рекультивировать и вовлечь в сельхозоборот.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил и позитивную тенденцию: в последнее время горожане начали активно покупать пустующие участки и дома в сельской местности.

Аналогичным образом Александр Лукашенко потребовал решить проблему и со старыми, не используемыми ныне зданиями бывших ферм: "Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья". На решение этой проблемы глава государства отвел два-три года, подчеркнув, что эти объекты не должны быть "памятниками бесхозяйственности", а высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства. "Приводите все в порядок!" - потребовал Президент.-0-