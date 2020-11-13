Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Молдовы: очень многое можем сделать вместе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко считает перспективным сотрудничество Беларуси и Молдовы. Такую точку зрения глава государства выразил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос представительницы молдавского телеканала о развитии двусторонних отношений после президентских выборов в Молдове, Александр Лукашенко выразил уверенность в победе Игоря Додона. "Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы - очень прагматичные люди. Знаете, они, в отличие от белорусов, и пуганые, и они уже прошли такие беды, горе… Еще не выпутались из этого, они уже знают цену всем обещаниям. И мне кажется, если Додон победит на этих выборах, то для Молдовы это будет прорыв", - считает Президент.

Александр Лукашенко также отметил: "Не ломайте страну. Вы на правильном пути. Ваша жизнь и судьба такая, у народа, что вы не можете отказаться, как вы сказали, от этого восточного вектора, геополитического выбора, поскольку в основе лежит экономика. Но вы зажатыми оказались между Западом и прозападной Украиной. Что вам делать? Вам надо выстраивать отношения и с румынами, и с Европейским союзом, и с американцами".

При этом Александр Лукашенко коснулся дальнейшего развития белорусско-молдавских контактов: "Но не рвите отношения с нами. Мы долго жили вместе, на одном языке, слава богу, разговариваем, и мы очень многое можем сделать вместе. Главное - не переверните страну".-0-