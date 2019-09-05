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05 сентября 2019, 10:50

Лукашенко о сотрудничестве с АБИИ: мы полны решимости выстроить образцовые отношения

Александр Лукашенко и Цзинь Лицюнь во время встречи
Александр Лукашенко и Цзинь Лицюнь во время встречи

5 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь начинает сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций с чистого листа и намерена выстроить с ним образцовые отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, передает корреспондент БЕЛТА.

Цзинь Лицюнь и Александр Лукашенко
Цзинь Лицюнь и Александр Лукашенко

"Мы открываем новую страницу в наших отношениях, и эта страница чистая - с белого листа. Там нет ничего положительного, потому что это первые шаги, но, к счастью, нет и ничего плохого, - сказал глава государства. - Мы полны решимости выстроить отношения так, чтобы это стало образцом для других".

Александр Лукашенко поблагодарил Цзинь Лицюня за намерение работать с Беларусью и инвестировать средства банка в инфраструктуру страны. "Вы знаете, что Беларусь - это центр Европы, это транзитная страна, и для нас весьма важны развитые инфраструктурные направления, прежде всего дорожная сеть", - добавил он.

Цзинь Лицюнь
Цзинь Лицюнь

Беларусь становится важным направлением ввиду развития связей между Азиатско-Тихоокеанским регионом, Китаем и Западной Европой. "Определенные наработки у нас уже есть и по автомобильному, железнодорожному транспорту в плане торговых сообщений. Поэтому это также должно усиливать ваш интерес к Беларуси, - убежден глава государства. - У нас очень много средств - и европейских, и Всемирного банка, и собственных - вложено в развитие дорожной сети в Беларуси. Особенно в связи с событиями в Украине, Прибалтике, Беларусь стала очень востребованной".

"Знаю, что вы серьезно занимаетесь вопросами городского хозяйства, энергетикой - все это в Беларуси востребовано. Мы будем предлагать вам проекты. Если сочтете нужным участвовать в этих проектах, мы вам будем благодарны. Тем более что условия, которые предлагает АБИИ, не хуже международных банков", - поделился глава государства.

В качестве возможных направлений сотрудничества на ближайшую перспективу Президент обозначил в первую очередь развитие дорожной сети, а именно строительство дороги Лепель - Полоцк на севере и Гомель - Брест на юге. "Вот две дороги, которые я лично мечтаю построить в ближайшее время", - отметил Александр Лукашенко.

"В направлении Полоцка дорогу вы готовы поддержать. Мы готовы вести переговоры об условиях кредитования этой дороги. А по второй дороге, если будет интерес, мы также готовы поговорить и выбрать лучший вариант", - добавил глава государства.

"Знаю, что вы также имеете намерение (и мы это поддерживаем) вложиться в инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - продолжил он. Перспективным является также взаимодействие в сферах энергетики, водоотведения, реновации жилых зданий. "Проблем много, которые нужно решать если не сегодня, то завтра. Если вы нас в этом поддержите, мы будем благодарны вам и готовы в этом направлении сотрудничать, - резюмировал белорусский лидер. - Я уверен, что вы, господин Лицюнь, хорошо знаете Беларусь, но хуже не будет, если лучше познакомитесь с современной страной и сделаете для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества".

В свою очередь Цзинь Лицюнь отметил, что для него большая честь присутствовать на этой встрече. "В нашем банке мы все знаем, что это были ваши личная заслуга и решение присоединиться к нашему банку. Мы благодарны вам за возможность участия в развитии инфраструктуры Беларуси. С того самого момента, когда членство Беларуси было утверждено в нашем банке, мы чувствовали поддержку и благодарны за нее. За два дня мы провели множество встреч с Советом Министров, представителями банков, в том числе Банка развития, и я был восхищен тем, насколько люди отдаются работе в плане развития страны", - сказал он.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был основан в 2014 году, операционную деятельность начал в январе 2016 года. Его ключевая цель - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития как в Азии, так и за ее пределами. Уставной капитал составляет $100 млрд и разделен на 1 млн акций номинальной стоимостью $100 тыс. каждая. Количество государств - членов банка и тех, кто подал заявку на вступление, достигло 100. Региональные акционеры владеют 75% капитала, а нерегиональные - совокупной долей в 25%. Крупнейшими акционерами банка являются Китай, Индия и Россия, которые располагают долями в 29,78%, 8,37% и 6,54% соответственно. Беларусь является нерегиональным членом банка с 17 января 2019 года.

На период с 2019 по 2021 год банк проработал программы финансирования 64 проектов на сумму $9 млрд. Для нерегиональных членов до 2021 года предусмотрена квота в размере примерно 15% от общего объема финансирования проектов.-0-

Цзинь Лицюнь: уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером АБИИЦзинь Лицюнь: уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером АБИИ
Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером банка. Об этом он заявил журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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