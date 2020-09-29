Лукашенко о сотрудничестве с Россией: серьезных подвижек не добиться без выполнения обязательств

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о нацеленности на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, но подчеркивает важность последовательного выполнения взятых на себя обязательств. Об этом глава государства заявил сегодня в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко коснулся различных сфер, в которых сотрудничают Беларусь и Россия. Это в том числе образование, наука, торговля и экономическое взаимодействие, реализация инвестиционных проектов.

Ведущие вузы двух стран реализуют ряд совместных образовательных и научных проектов, общими усилиями издают учебные пособия. Сегодня около 11 тыс. белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян - в Республике Беларусь. "Но сотрудничество в сфере образования нужно развивать еще активнее в рамках студенческих обменов, стажировок, форумов и конференций, студенческих отрядов", - считает Президент.

С 2000 года реализовано более 50 программ Союзного государства по разработке технологий и созданию инновационной продукции. Налажен диалог между Парком высоких технологий и инновационным центром "Сколково".

"Первостепенной задачей становится сохранение сложившейся динамики", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, в рамках ближайших форумов необходимо больше внимания уделять вопросам сотрудничества в информационном пространстве и обеспечению информационной безопасности Союзного государства.

Глава государства также упомянул о подписанном в июне 2020 года соглашении о взаимном признании виз, реализация которого позволит повысить транзитную, туристическую и инвестиционную привлекательность Беларуси и России.

"Правительствам удалось найти компромиссы в вопросах поставок нефти в этом году, строительства БелАЭС, изменения условий государственного кредитования", - отметил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что еще немало задач ждут своего решения. "Одна из основных - создание равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования. Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую безопасность. Однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства", - сказал он.

"Позиция Беларуси была и остается стабильной и предсказуемой, она ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, в данной ситуации голос Форума услышат правительства обеих стран и он будет способствовать решению этих задач", - добавил глава государства.

Он также высказал убежденность, что белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично, ведь именно в этом заинтересованы братские народы двух стран.-0-