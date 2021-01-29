Лукашенко о своем отношении к международным рейтингам: все это чепуха, но приятная

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью рассказал о своем отношении к международным рейтингам, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из студентов упомянул, что БГУ смог достичь высоких показателей в общеизвестных мировых рейтингах, и спросил Президента, стоит ли обращать внимание на эти показатели и стремиться их улучшать либо это бессмысленная гонка.

"Все это чепуха, но приятная", - ответил Александр Лукашенко. Свое мнение глава государства объяснил предвзятостью, которую зачастую проявляют составители тех или иных рейтингов.

Вот, например, в одном из международных рейтингов по безопасности Беларусь сместили почти на сотню позиций, значительно ухудшив ее показатели, хотя объективных причин для этого не было, убежден Президент. "Страна не перевернулась, безопасности у нас достаточно", - сказал он.

"Справедливо? Чепуха. Посмотрел - неприятно. Махнул рукой и забыл. Поэтому особо не парьтесь по этому поводу, не переживайте. Но если где-то на первом месте окажетесь, то везде об этом говорите, потому что это приятно", - посоветовал Президент.-0-