Лукашенко о таможенниках: вы выстроили надежную систему защиты экономического суверенитета государства

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с 30-летием со дня образования таможенных органов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За эти годы вы прошли большой путь, шаг за шагом выстраивая надежную систему защиты экономического суверенитета государства", - говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам, заложившим прочные основы для эффективной работы белорусской таможни по пресечению контрабанды, незаконного трафика через границу наркотиков и оружия, контрафактных и некачественных товаров.

"Как результат, ваш коллектив сегодня обладает серьезным кадровым и техническим потенциалом для решения на должном качественном уровне поставленных перед ним государственных задач. При этом усложняющаяся обстановка на наших рубежах требует от каждого сотрудника еще большей самоотдачи, ответственности и компетентности", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники таможенной службы и впредь будут с честью и достоинством служить Отечеству, надежно противодействуя всем проявлениям трансграничной преступности, обеспечивая транзитную привлекательность и благоприятный деловой климат в Беларуси.

Президент поблагодарил личный состав и ветеранов таможни за добросовестную службу, стойкость и верность присяге, а также пожелал крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, новых профессиональных достижений на благо страны и народа.-0-