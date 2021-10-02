Лукашенко о вагнеровцах: никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы CNN, рассказал подробности о задержании членов ЧВК "Вагнер" летом 2020 года. Глава государства заявил, что узнал о прибытии этих людей в страну исключительно от белорусских спецслужб, сообщает БЕЛТА.

Журналист поинтересовался, как в Беларуси узнали о том, что эти люди находятся в стране: "Получили ли вы какой-то намек, информацию? Были ли это русские или украинцы? Как вы узнали, что они здесь?".

"Если вы хотите знать правду, я вам детально могу это изложить. Удивительно только: CCN признала недавно, что это была операцию ЦРУ через Украину. Это меня удивило. Так вот слушайте…", - начал ответ на вопрос Александр Лукашенко.

"ЦРУ отрицает это", - перебил интервьюер.

"ЦРУ отрицает? Это их право. Они все отрицают. Я тоже не настаиваю", - заметил на это глава государства.

Он рассказал, что как только эти три десятка человек, которые входили в состав группы, пересекли на автомобилях белорусско-российскую границу на трассе Берлин - Москва, спецслужбы Беларуси, используя свои возможности, получили такую информацию. "Что к нам направляется 30 вооруженных человек из Российской Федерации. И они сразу же попали в поле зрения белорусских спецслужб. Это у меня было на контроле ежечасно. Потому что, согласитесь, это серьезный вопрос, - отметил Президент. - Мы их держали на контроле. Они в одну гостиницу попытались заселиться, потом заселились в другую".

Александр Лукашенко рассказал, что когда ему доложили о том, что эти люди находятся в гостинице, он задал вопрос руководителю спецслужбы: "Мы сможем за ними наблюдать в Беларуси - чем они будут заниматься и чего они сюда приехали? Мы сможем их держать всех, 30 человек, под контролем?"

"Мне честно сказали: мы постараемся, но не можем гарантировать, что мы кого-то не упустим. А люди вооруженные. Я не знаю, чего они приехали. И тогда я дал команду, лично я, ночью, когда они заселились в эту гостиницу, совсем рядом, всех их задержать. Мы их задержали и разместили в соответствующем месте. Сопротивления не было никакого. Там невозможно было сопротивляться. Сработали блестяще спецслужбы. Кстати, те ребята, из числа которых погиб этот парень (погибший 28 сентября в Минске сотрудник КГБ. - Прим. БЕЛТА). Принимал участие в этом", - отметил Президент.

В результате разгорелся скандал в России, в Украине. "Просила Россия, просила Украина их выдать. Те просят и эти. Я говорю: пусть генеральные прокуроры Украины и России приедут в Беларусь, сядут здесь вместе и примут решение вместе с нашим генеральным прокурором, который должен был принять решение об экстрадиции куда-то. Никто сюда не приехал", - напомнил хронологию событий Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что тогда пригласил своего старшего сына, который на тот момент работал в должности помощника Президента по национальной безопасности, и послал его к задержанным. "Он поехал туда. Я ему поручил: задай им один вопрос, коль никому они не нужны - ни Украине, ни России. Задай им вопрос, куда они хотят уехать. Я ведь понимал, что эти ребята выполняли чей-то приказ. Он им задал этот вопрос, приезжает и говорит: "Папа, они хотят в Россию". Я говорю: "Все? Там же, по-моему, 6 граждан Украины было. Все хотят в Россию?" - "Да". - "Ты украинцам задавал вопрос?" - "Они говорят: только в Россию". Я говорю: хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они захотят, - сказал глава государства. - Он их отвез туда. По дороге накормил, напоил, они извинились и попросили (интересно): можно ли нам когда-нибудь приехать в Беларусь с туристическими целями? На что сын, он мне позвонил. Я говорю: мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все".

"Это очень интересно", - отреагировал журналист Мэтью Чанс.

Александр Лукашенко поинтересовался, неужели у CNN была какая-то иная информация или точка зрения. "Это для вас новость, что я сказал?" - спросил он.

Журналист подтвердил, что сказанное практически полностью совпадает с данными CNN. Однако он отметил, что в Украине ходят слухи: Президента Беларуси о приезде этой группы оповестил кто-то из украинского правительства.

"Абсолютная ложь, Мэтью. Мне никто из украинского правительства, ни Президент Украины меня не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы. Комитет государственной безопасности, который контролировал путь вагнеровцев от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил", - ответил глава государства.-0-