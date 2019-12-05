Лукашенко о внешней политике: наше единственное условие - мы суверенное независимое государство

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, расставляя акценты по теме проводимой Беларусью внешней политики, подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами - это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством. Об этом глава государства заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Может быть интуитивно, может, идя от жизни, но мы четко определили свою внешнюю политику. С соседями надо жить в дружбе. Их не выбирают - они от Господа. Не резать по-живому наши связи с традиционными близкими союзниками, каковыми являются республики бывшего СССР", - сказал глава государства.

Он отметил, что необходимо работать с технологически развитыми государствами. "Поэтому мы сотрудничаем с Европой, а не потому, что мы хотим повернуться определенной точкой или местом к своему брату - россиянину. Они все туда лезут. Как недавно сказал Сергей Лавров (министр иностранных дел России. - Прим. БЕЛТА), "мы и сами с Европой стараемся установить дружеские отношения". Так что от нас требовать, что мы, живя в центре Европы, устанавливаем эти отношения?" - заметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что Беларусь также не может не иметь хороших отношений с США. "Если они хотят. Потому что это империя", - отметил он.

"Мы не можем иметь плохих отношений, нам повезло в этом плане, с новой империей, которая возродилась, - КНР. Нас не в чем упрекнуть, что мы где-то были непоследовательны, что, как "блудная собака", хвостом виляли. Мы всегда честно выполняем свои обязанности, все свои договоренности", - сказал глава государства.

"Если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны", - уверен Александр Лукашенко.

"Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки", - резюмировал белорусский лидер.-0-