Лукашенко о волоките: она нас загубит

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента потребовал не допускать фактов волокиты в принятии и реализации важных государственных решений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Напомню, что работа по нормативным правовым актам не должна проводиться месяцами. У нас на это нет времени", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что порой принимается устное решение о необходимости что-то сделать. И ему нужно только оперативно придать юридическую форму, прописать в указ или распоряжение. Однако порой работа может стопориться и отправляться на новый круг буквально из-за запятой.

"Решение принято. И в течение недели должен быть на столе у Президента или в правительстве нормативно-правовой акт, который просто надо подписать. А если пришли на какой-то уровень и видите, что не там запятая, ну так вы ее поставьте, не возвращайте. Я о волоките. Она нас загубит", - подчеркнул глава государства.

В этом плане он привел пример ранее данных поручений по наведению порядка в работе индивидуальных предпринимателей: "Ну принято решение: надо упорядочить. Не вырезать, а упорядочить. Началась волокита. И пошли мнения: а, тут хотят деньги отобрать, в бюджете денег нет, и нас (ипэшников. - Прим. БЕЛТА) вырезать хотят как класс. И пошло-поехало. А ведь это совсем не так. А почему? Потому что вовремя не реализовали поручение Президента".-0-