"Не должны идти ни у кого на поводу". Лукашенко требует тщательной проработки поступающих ему документов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко на совещании с руководством Администрации Президента расставил акценты на том, как должна вестись работа с нормативными актами и документами, которые ложатся на стол Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы законотворчества. Самые важные политические решения приняты на Всебелорусском народном собрании. Теперь их надо реализовывать. Это распределение полномочий Президента, референдум по Конституции. Напомню, работа по нормативным правовым актам не должна проводиться месяцами. У нас на это нет времени", - подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание, что документы, которые кладут на стол Президента, должны быть тщательно проработаны с учетом изучения альтернативных мнений. "Это касается и узкоюридических направлений, и экономических вопросов, - сказал Президент. - Все решения по экономике вырабатываются в Совете Министров. Они должны соответствовать политическому курсу страны, целям развития государства, исконным традициям и нашим национальным интересам".

Александр Лукашенко также особо обратил внимание, что должны соблюдаться принципы справедливого отношения к людям, равных прав и равенства всех граждан перед законом. "Исходя из этих критериев, Администрация и обязана давать экспертную идеологическую и правовую оценку всем направляемым Президенту документам. Вы - последняя инстанция перед Президентом. На поводу вы ни у кого не должны идти", - потребовал глава государства.

Обозначенные задачи, продолжил Александр Лукашенко, необходимо учитывать в процессе подготовки совещаний и мероприятий с участием Президента: "Это публичная деятельность, от которой зависит понимание людьми всей нашей работы, их вовлечение в события государственного значения".

"Поэтому формы нужны современные, интересные, креативные. Повторю, что не раз говорил: инициатива должна исходить именно от вас, а не от меня. И от меня будет, и я буду предлагать и поправлять и прочее. Я вовлечен во все эти процессы не как сторонний наблюдатель", - сказал Александр Лукашенко.-0-