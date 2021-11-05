Лукашенко о заболеваемости COVID-19: мы сползли с той вершины, на которую поднялись во время последней волны

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси снижается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись, а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах возвращаем койки, которые были отданы под ковид", - сказал Александр Лукашенко.
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