Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилеве: мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Государство продолжит создавать лучшие условия для жизни людей в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никогда, как бы сегодня кому-то ни хотелось, не прервем историю трудовых подвигов наших предков. Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время белорусов ни гражданская, ни Великая Отечественная война. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вы видите, что мир совершенно одурел, ошалел, и намного тяжелее стало работать. Пандемия усилила давление больших государств на средние и малые, и, я уже говорил, для нас сейчас весьма важно выстоять, вытерпеть и победить в это трудное время. Самое главное сейчас - выжить", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что за последние годы Могилев очень преобразился и продолжает развиваться. Говоря о новых кардиологических корпусах могилевской больницы, глава государства подчеркнул их значимость для региона. "Они были очень нужны для Могилевщины, - заявил он. - Вы даже, по-моему, вышли на уровень Минской области".

Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и строительстве нового кардиоцентра. Он напомнил, что в Могилеве также недавно был возведен физкультурно-оздоровительный корпус. В канун государственного праздника здесь заработает 50-метровый бассейн. "Здравоохранение и спорт - это то, что надо нашим людям", - подчеркнул глава государства.-0-

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