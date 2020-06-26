Лукашенко о заболеваемости коронавирусом: Минская область следом за Витебском и Минском пошла вниз

26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Минская область по заболеваемости коронавирусом следом за Витебском и Минском пошла вниз. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская область у нас следом за Витебском и Минском пошла вниз по заболеваемости, - сказал Александр Лукашенко. - Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны, а смотрим на пневмонии. Любой вирус, этот тоже, действует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей".

Общаясь с работниками предприятия, Президент ответил на вопросы, которые волнуют солигорчан. Один из работников предприятия напомнил, что скоро будет продолжено строительство следующего участка трассы Минск- Микашевичи: из Слуцка до Солигорска. Он попросил продлить новую дорогу на 14 км дальше - до Старобина. Глава государства ответил, что работы будут продолжены. "Думаю, что до Микашевич дойдем, потому что нам эта дорога нужна", - сказал он.

Александр Лукашенко также сообщил, что после строительства участка Минск - Микашевичи планируют модернизировать дорогу из Гомеля до Бреста. Это позволит перехватить транзит из России в Украину и вывести его на Европу. Причем к финансированию работ должны подключиться и частники.

Поинтересовались жители Солигорска и отношением Президента к бане. Александр Лукашенко рассказал, что ходит в баню практически каждый день. "Вчера была тренировка, после тренировки с сыном пошли в баню. Сегодня тоже надо немножко попариться", - добавил он. Однако вопрос о бане прозвучал неспроста, выяснилось, что местным жителям не хватает в городе банного комплекса. Старое здание бани, по их словам, находится в плохом состоянии. "Неожиданный для меня вопрос", - удивился Президент и заверил, что власти продумают, как решить эту проблему.-0-