Лукашенко о задержании террористической группы Автуховича: если бы наши ребята их не накрыли, ох нам бы Новый год был

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска упомянул о недавнем задержании террористической группы Николая Автуховича и отметил успешную работу спецслужб в пресечении соответствующей противоправной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, - рассказал глава государства. - И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича. - Прим. БЕЛТА), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…"

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"Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", - сказал Александр Лукашенко.

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Глава государства подчеркнул, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится на жестком контроле: "Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках. - Прим. БЕЛТА) есть, оттуда (из-за границы. - Прим. БЕЛТА) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле".-0-