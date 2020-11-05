Лукашенко о закрытии для въезда границ Беларуси: никакой политики здесь нет, это временное решение

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин. Об этом он заявил сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев. "Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, как уж многие специалисты говорят, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем", - сказал Александр Лукашенко.

"Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", - подчеркнул белорусский лидер.-0-