Лукашенко о "Запад-2021": меня очень впечатлило учение в целом

12 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что его очень впечатлило учение "Запад-2021" в целом. Об этом он заявил журналистам, посещая в ходе военных учений Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня очень впечатлило в целом учение", - подчеркнул белорусский лидер.

Однако он отметил, что сейчас надо еще вглубь посмотреть, оценить, насколько точно выполнены стрельбы. "Доклад мне готовят, - сказал Президент. - Они мне доложат. Но то, что я видел ближе, уже из своего опыта, мишеней, по-моему, там не осталось".

Александр Лукашенко также похвалил на учении военнослужащих из России и Казахстана. "Блестяще! И казахстанцы наши молодцы, что приехали. Пусть небольшое количество здесь. Но важен сам дух", - сказал он.

Президент также рассказал о многих интересных и памятных для него учениях, когда он сам еще в советские годы участвовал в подобных военных маневрах и учениях.-0-