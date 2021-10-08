Лукашенко о зарплатах в "Белкоопсоюзе": в этом вопросе нечем хвалиться

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результатом плачевного состояния финансов в Белкоопсоюзе стала низкая заработная плата в организациях и на предприятиях отрасли. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как результат плачевного состояния финансов - нечем хвалиться в вопросе заработной платы. А ведь суть всей работы - сколько ты можешь заплатить простому человеку. Отсюда и качество кадров, и мотивация, - отметил Александр Лукашенко. - Долгов по зарплате нет, но это слабое утешение. Средняя за восемь месяцев - Br761, ровно половина от среднереспубликанского уровня. Непонятно, каких работников вы собираетесь привлечь в отрасль за такие доходы".-0-