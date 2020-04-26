Лукашенко об эпидситуации: заболел - немедленно к врачу, все надо делать вовремя

26 апреля, Наровлянский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан обращать внимание на состояние своего здоровья и вовремя обращаться к врачам. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заболел, начинается что-то там - немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это касается не только коронавируса, но и других болезней и призвал не поддаваться панике, которая порой только усугубляет течение болезни. "Переживем и это. Надо думать о будущем", - сказал Александр Лукашенко.

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