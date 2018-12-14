Лукашенко об отношении к фейкам: главное - посмотреть, кому это выгодно

14 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал о своем отношении к фейковой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"С течением времени я более спокойно начал реагировать на какие-то фейки. Тем более есть такой фейк, который тебе на пользу, - заметил Александр Лукашенко. - Но главное для меня - посмотреть, кому это выгодно и кто это распространяет. Я говорю о некотором уклоне российских средств массовой информации так болезненно, потому что уже вижу, что это оттуда забрасывается. Я не сторонник этого. Ты лучше в глаза смотри и скажи или публично, или в закрытом режиме. Я сторонник такой политики, а не закулисной".

Глава государства признался, что на фейковые новости в интернете реагирует спокойнее, чем в традиционных СМИ. "Может, я слишком консервативен, поэтому у меня такое отношение к книгам и газетам, - добавил Президент. - Я даже интернетом редко пользуюсь: и некогда, и я особо к этому не стремлюсь".-0-