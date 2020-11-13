Лукашенко объяснил, зачем ездил в СИЗО КГБ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы во время интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья, объяснил, какими мотивами руководствовался, когда решил посетить СИЗО КГБ и встретиться с представителями оппозиционных движений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я прежде всего думал о том, кто эти люди. Можно ли с ними вообще разговаривать? Поговорить и послушать. Это же те люди, которые могли стать у руля Беларуси", - сказал глава государства.

Он отметил, что в начале встречи ее участники договорились вести разговор на равных, не принимая во внимание статус и должности: "Мы договорились, что ведем дискуссию на равных. Я их каждого предупредил: Президента здесь нет. Здесь Александр Лукашенко".

Глава государства напомнил, что участники той встречи также договаривались не разглашать подробности разговора, поэтому Александр Лукашенко не детализировал его и для журналистов. "Многое можно рассказать, и я когда-нибудь расскажу, если они не будут против", - сказал он.

Вместе с тем Президент поделился личными впечатлениями от услышанного.

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