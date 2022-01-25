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25 января 2022, 15:08

Лукашенко обозначил главные условия для получения высоких ученых званий: "Их надо заслужить"

Госпремия вручается заведующему лабораторией торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Виктору Малькевичу
Госпремия вручается заведующему лабораторией торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Виктору Малькевичу

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук обозначил главные условия для получения высоких научных званий и государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время выступления на мероприятии обратил внимание, что новые академики и члены-корреспонденты НАН, получившие сегодня от Президента свои дипломы, были удостоены этих званий по результатам жесткого отбора. "По всеобщему признанию победили сильнейшие - ученые, имеющие в своей сфере выдающиеся результаты. Выборы прошли в строжайшем соответствии с нормами законодательства и уставными документами Академии наук", - заявил руководитель НАН.

"Я знаю, что не все однозначно восприняли выборы академиков, членов-корреспондентов. Есть и обиженные, и прочие. Но мы с вами уже люди взрослые, и я понимаю, что в этом процессе всегда будет кто-то доволен, кто-то недоволен, это жизнь. Но вы должны знать мое главное требование: все должно быть честно и справедливо. Заслуживает человек - он должен быть академиком, членкором, доктором наук, профессором. Нельзя обесценивать, девальвировать эти понятия. Генерал, профессор, академик - это стало народным брендом", - сделал акцент Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси не так просто получить звание, например, генерала или государственную награду, их надо заслужить. "Мое требование: академик должен быть человеком надежным в том смысле, что он должен быть преданным государству, - сказал Президент. - Если ты академик - работай на страну. В противном случае - какой же ты академик?"

Александр Лукашенко обратил внимание, что с первых лет своего президентства замкнул Академию наук на себя, взял под личный контроль происходящие там процессы: "Чтобы обезопасить вас от разного рода ненужного влияния и воздействия со стороны".

В свою очередь Владимир Гусаков обратил внимание на большой прогресс Академии наук со времен начала 90-х годов ХХ века, когда состояние дел в НАН было плачевным: "Массовый уход ученых, особенно молодежи, отсутствие финансирования, быстрое устаревание и разорение материальной базы, отсутствие перспектив. Многие оставались работать только на энтузиазме, без зарплаты. Академии наук предрекали гибель, ликвидацию, раздачу институтов по вузам, продажу имущества. И только избрание Президента положило конец тотальному разорению науки". Глава молодого суверенного государства посетил Академию наук, встретился с учеными, после чего проблемы стали постепенно решаться. "Появились надежды и уверенность, ученые почувствовали заботу и перспективы", - обратил внимание Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков
Владимир Гусаков

"Известно, что и Президенту также подбрасывались разные "идейки", типа рыночного реформирования, превращения Академии наук в клуб ученых, лишение ее статуса и возможности проводить фундаментальные и прикладные исследования. Но у главы государства хватило мужества и мудрости отвергнуть все эти деструктивные идеи и сделать ставку на формирование своей сильной многоотраслевой и развитой национальной науки", - подчеркнул он.

Говоря о состоянии науки на текущем этапе, руководитель НАН обратил внимание, что Академия наук обеспечивает выполнение основных целевых показателей, включая объемы производства, продаж и экспорта. В отраслях экономики и социальной сфере ежегодно внедряется в среднем 280-300 академических разработок. Кроме того, за последнее время укрупнены задания научных программ, ликвидировано мелкотемье, оптимизирована научная тематика и составы научных коллективов, проведена системная оптимизация всей структуры академии.

"Главное - удалось адаптировать к потребностям экономики фундаментальную и прикладную науку, сконцентрировать финансовые средства и научный, производственный потенциал на решении наиболее важных народно-хозяйственных задач. И сейчас мы не видим разницы между фундаментальной и прикладной - вся наука нацелена на экономику страны", - констатировал он.

Что касается перспектив, то Владимир Гусаков считает необходимым активнее задействовать имеющийся потенциал сильных научных школ для решения задач в экономике, ускорить динамику прохождения исследований от идеи до внедрения, усовершенствовать систему закупок для нужд науки.

Выслушав выступление Владимира Гусакова, Александр Лукашенко отметил, что значимую роль в становлении Академии наук Беларуси сыграл Николай Борисевич, который руководил ей в БССР: "Мне удалось в то время в Академии наук найти человека, который, скажем грубо, стал членом моей команды и меня поддержал на выборах".

Глава государства вспомнил также про попытки националистов сделать НАН клубом ученых. "Вы знаете, я не ретроград. Может быть, это и было бы эффективно, но надо ли нам тогда было этим заниматься? Я понимал, что, если мы начнем все это делить, расформировывать и раздавать по вузам и предприятиям, мы скоро потеряем вообще все. Не до этого было. Поэтому мной было принято решение: подчинить Академию наук непосредственно Президенту и защитить ученых. А дальше… Выплывем - хорошо, нет - ваши проблемы".

"Но вы молодцы, - продолжил белорусский лидер. - Вы спасли Академию наук. Когда обращались, я вас поддерживал и никому не позволял вмешиваться в ваши процессы и излишне довлеть. Это уникальный случай, наши взаимоотношения - Президента и Академии наук".

Многие в те времена, по словам Президента, переживали, что у НАН не будет независимости. "Но моя была цель - обеспечить вам эту самую независимость, чтобы никто не мог прийти, ногой топнуть, сказать: вот этот будет академиком, этот - членкором, - отметил он. - У нас этого быть не должно. Я очень надеюсь, что этого нет".

Кроме того, глава государства напомнил о принятом в свое время решении создать научно-практические центры - чтобы НАН не была оторвана от практики и жизни. В качестве примера были приведены сельскохозяйственные предприятия Академии наук, которые сейчас весьма успешно развиваются, благодаря современным разработкам ученых, которые сразу внедряются в практику.-0-

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