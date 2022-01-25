Лукашенко о белорусской науке: нам есть что вспомнить, а главное - есть чем гордиться

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской науке есть чем гордиться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодняшний день знаковый, ведь впервые во Дворце Независимости такое представительное собрание деятелей науки. До сих пор в таком составе Президент встречался с учеными исключительно в стенах Национальной академии наук.

"В Год исторической памяти, который совпал со знаменательной датой - 100-летием белорусской академической науки, я хотел бы вместе с вами обсудить итоги наших трудов. Тем более что нам есть что вспомнить. И главное, есть чем гордиться", - заявил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что на его глазах проходило восхождение к академическим высотам многих из присутствующих на встрече ученых. Это происходило в эпохальное, но очень непростое время, когда Беларусь состоялась как независимое государство, подчеркнул Президент.

"И сохранить науку в стране, оставшейся после распада Советского Союза с разваленной либеральными реформами экономикой и долгами, - был вызов. Мы его приняли, потому что знали: наука - фундамент нашей государственности, - заявил Александр Лукашенко. - Люди, которые посвящают свою жизнь тяжелейшему труду ученого, как бы банально это ни звучало, - золотой фонд нашей нации. Рад, что вы сумели разумно распорядиться своими интеллектуальными возможностями, потенциалом, которые предоставило вам в том числе и государство".

Президент констатировал, что история белорусской науки пишется уже почти треть века. В стране разрабатываются современные технологии, реализуются инновационные проекты, создаются новые производства. "Именно результаты вашего труда предопределили достижения Беларуси в таких отраслях, как космос, информационная безопасность, машиностроение, энергетика, точное земледелие и многих других. Заметно продвинулись в создании новых лекарств и методик в онкологии, травматологии, лечении инфекционных болезней, кардиологии, применении стволовых клеток, трансплантологии", - подчеркнул глава государства.

Перед началом мероприятия Александр Лукашенко осмотрел выставку во Дворце Независимости, посвященную научным достижениям в различных областях знаний, в том числе лауреатов государственных премий Беларуси.

Например, главе государства продемонстрировали разработки в сфере АПК - начиная от селекции семян и заканчивая переработкой и производством продуктов питания, в том числе в рамках импортозамещения.

Отечественные ученые также активно работают над селекцией саженцев для восстановления и развития лесного фонда, делая растения более устойчивыми к меняющимся климатическим условиям, насекомым-вредителям.

Что касается биотехнологических наук, то фактически можно вести речь о появлении в стране новой отрасли. Это разного рода добавки, стимуляторы и регуляторы роста и многое другое.

Вниманию Президента также были представлены инновационные разработки в сферах водоочистки, производства проходческих машин. Рядом - оборудование, применяемое при трансплантации органов, наработки для лечения онкозаболеваний. А еще - детали для ракетных комплексов, образцы вакуумно-плазменных покрытий, лазеры различного назначения, наработки по криптологии, технологии разработки месторождений калийных солей.

Внимание Александра Лукашенко привлекла и продукция возрожденного производства лыж "Телеханы". Глава НАН Владимир Гусаков заверил, что по качеству отечественные лыжи сопоставимы с импортными, но отечественные разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. В планах в том числе разработать лыжи для спорта высоких достижений.

Уделено внимание и гуманитарным наукам: главе государства представлены несколько книг в области истории, философии, экологии.

Экспозицию завершал монумент "Врата памяти" в мемориальном комплексе "Тростенец", автор которого также удостоен госпремии.-0-