9 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси из-за сухой погоды. Соответствующие вопросы обсуждались сегодня на встрече главы государства с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как я уже говорил, мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства в этом плане отметил, что внимание многих сконцентрировано исключительно на вирусных заболеваниях, теме коронавируса. "Даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом году, то же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме, - отметил Президент. - Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент - это экономика. Все это уйдет (оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит). А экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей".

Владимир Ващенко

Глава государства констатировал, что в настоящее время на территории Беларуси стоит очень сухая погода. "Ночью небольшой мороз, утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40% (территории страны. - Прим. БЕЛТА) в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все, и биологи, и другие говорят, что это вредно для состава почвы, тех, кто в ней живет. Но тем не менее жгут. Пожары - наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты", - сказал он.

Александр Лукашенко в связи с этим поинтересовался, как обстоят дела в плане пожароопасности в стране: "Мне сегодня доложили: у нас средняя горимость до Припяти. А в районе Припяти и ниже, к Украине - там уже сильная горимость. Там сушь стоит более сильная. Что в данном случае происходит, как справляемся?"

Президент также поинтересовался статистикой гибели людей на пожарах. "К сожалению, мы еще наблюдаем это. И в разы больше (гибнет людей на пожарах. - Прим. БЕЛТА), чем от коронавируса. За первый квартал я приводил эти данные", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

"Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже. Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения, как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?" - спросил глава государства.-0-

Итоги встречи

В Беларуси в последние годы снижается число случаев гибели людей при пожарах Количество погибших при пожарах людей сократилось с 530 в 2018 году до 491 человека в 2019-м, а случаи гибели детей - с девяти до двух. За десятилетний период удалось добиться двукратного снижения гибели людей от пожаров, а детей - в 15 раз.

МЧС: надзорным службам надо принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности В целом в республике складывается непростая обстановка с пожарами в лесах и на торфяниках. Высокая пожарная опасность в природных экосистемах возникла уже в апреле. С начала текущего года произошло свыше 2 тыс. природных пожаров.

МЧС до конца года планирует завершить строительство Центра безопасности в Минске В центре планируется разместить оборудование, которое достоверно имитирует обстановку в очагах аварий, пожаров, разрушенных зданиях, дорожно-транспортных и других происшествиях. Аналогичные образовательные центры МЧС уже действуют в каждой области страны.

МЧС готово предоставить весь перечень своих возможностей для борьбы с вирусами "Мы тесно взаимодействуем с Министерством здравоохранения. По возможности оказываем содействие и врачам, идем навстречу", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.