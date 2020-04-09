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09 апреля 2020, 11:09

Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Ващенко
Александр Лукашенко и Владимир Ващенко
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9 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси из-за сухой погоды. Соответствующие вопросы обсуждались сегодня на встрече главы государства с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как я уже говорил, мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства в этом плане отметил, что внимание многих сконцентрировано исключительно на вирусных заболеваниях, теме коронавируса. "Даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом году, то же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме, - отметил Президент. - Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент - это экономика. Все это уйдет (оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит). А экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей".

Владимир Ващенко
Владимир Ващенко

Глава государства констатировал, что в настоящее время на территории Беларуси стоит очень сухая погода. "Ночью небольшой мороз, утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40% (территории страны. - Прим. БЕЛТА) в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все, и биологи, и другие говорят, что это вредно для состава почвы, тех, кто в ней живет. Но тем не менее жгут. Пожары - наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты", - сказал он.

Александр Лукашенко в связи с этим поинтересовался, как обстоят дела в плане пожароопасности в стране: "Мне сегодня доложили: у нас средняя горимость до Припяти. А в районе Припяти и ниже, к Украине - там уже сильная горимость. Там сушь стоит более сильная. Что в данном случае происходит, как справляемся?"

Президент также поинтересовался статистикой гибели людей на пожарах. "К сожалению, мы еще наблюдаем это. И в разы больше (гибнет людей на пожарах. - Прим. БЕЛТА), чем от коронавируса. За первый квартал я приводил эти данные", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже. Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения, как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?" - спросил глава государства.-0- 

Итоги встречи

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"Мы тесно взаимодействуем с Министерством здравоохранения. По возможности оказываем содействие и врачам, идем навстречу", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

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