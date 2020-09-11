Лукашенко обращает внимание ученых на важность обеспечения гуманитарной безопасности государства

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на важность обеспечения гуманитарной безопасности государства. Об этом он заявил сегодня на встрече с учеными в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не все в нашей жизни измеряется деньгами. Хочу обратить ваше внимание на то, что среди научных приоритетов выделено обеспечение безопасности государства, в том числе гуманитарной", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Он подчеркнул: представители научной сферы - мозг нации. "Помните, что ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество. Каждый из нас должен осознавать, каким трудом белорусский народ получил свою государственность и право самому решать судьбу. Нельзя это потерять, - заявил Александр Лукашенко. - Кто мы? Откуда? Куда идем? Ответы на эти вопросы наши дети должны получать не только от дедов - от нас должны получать, от старших, наших ученых, преподавателей, учителей. Проблем там выше крыши".

Президент обратил внимание: обществоведческие дисциплины должны исключить даже гипотетическую возможность двойных стандартов при оценке исторических событий, поставить прочный заслон подтасовке или искажению тех фактов, на которых базируются традиционные ценности.

"Никто, кроме нас, не заинтересован в том, чтобы мы были сильной суверенной и независимой страной. Страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем, потому что опираются на патриотизм и отечественные научные школы", - резюмировал он.-0-