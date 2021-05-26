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26 мая 2021, 11:00

Лукашенко обратился к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к мировому сообществу, подчеркнул, что нет смысла шатать Беларусь. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на встрече в парламенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Мы не можем передавать проблемы детям и внукам, мы их должны решить. Потому что время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению, - сказал белорусский лидер. - Наша сильная сторона - искренность, честность и порядочность. Но они же и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах. Но обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!" - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами, - уверен глава государства. - Эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем. Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве".

Александр Лукашенко также отметил, что появилась принципиальность позиции белорусского народа по ряду вопросов, затянулись бреши безопасности, усилилась защищенность тех категорий, от кого зависят стабильность и развитие. Кроме того, восстанавливается экономика, растут реальные зарплаты, пенсии. "Не так быстро, как нам хотелось бы, но иначе и быть не могло после ошалевших в мире людей в связи с этой пандемией. Но запомните: жить впроголодь, как это было в 90-е, мы никогда не будем", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем Президент предостерег всех от самоуспокоенности и самолюбования: "Сегодня мы должны бежать еще быстрее, мобилизоваться по максимуму!".

Он обратил внимание, что за прошлый год взаимоотношения Запад-Восток оказались в низшей точке, и Беларусь испытывает в связи с этим высокое напряжение, которое нагнетается большими странами. "Нас стремятся разорвать и перетянуть. Но важно устоять и тем самым стать сильнее. Я не раз говорил: суверенитет и независимость стоят дорого. Сегодня каждый белорус не на словах, а на деле может ощутить цену нашей независимости на фоне обострения конкуренции в мире", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил: всему миру понятно, что против Беларуси развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. "Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - сказал он.

Президент заметил: в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, уверен белорусский лидер, не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику. "Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - призвал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что впереди ждут непростые времена. "На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора", - сказал он.

"Всякие санкции, временные трудности, мы с ними справимся, как это было до сих пор", - уверен белорусский лидер.

При этом Президент подчеркнул, что те три миллиарда, которые Беларуси уже давно сулят за реформы, это всего лишь, например, треть стоимости БелАЭС. Взамен же требуют "реформы", суть которых - уничтожение белорусской экономики. "В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки", - заметил глава государства.

"Нам надо сплотиться и выстоять. Идти своим путем туда, где нас ждут. Где наши рынки сбыта, где нам будет комфортно, где для нас открыты двери. Мы наметили меры. Они будут связаны с развитием, - заявил Александр Лукашенко. - Все совсем неплохо, даже неожиданно неплохо на сегодняшний день на внешнеэкономическом векторе. Не хочет Запад быть нашим соседом - не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом".-0-

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